Хотел быть киллером: Суд отправил в СИЗО второго подростка, избивавшего в Бахмуте волонтера

В субботу, 7 декабря, избрали меру пресечения для второго фигуранта по делу об избиении активиста из Бахмута (Донецкая обл.) Артема Мирошниченко. Заседание Артемовского горрайонного суда проводилось в открытом режиме, передает «Вільне радіо».

17-летний Александр Барышок проведет 2 месяца в СИЗО, без права внесения залога. Подозрение ему объявили по ч.2 ст. 121 «Умышленное нанесение телесных повреждений».

У парня есть судимость за грабеж. По приговору от 21 ноября этого года Александру присудили 5 лет тюрьмы с 1 годом испытательного срока. Суд учитывал данный факт при избрании меры пресечения.

Прокуратура среди аргументов привела также характеристику из лицея, где подозреваемый учился на тракториста. Там его описывают как парня с неадекватным поведением. Припомнили парню сочинение по украинскому языку на тему «Кем я хочу стать», в котором Александр написал, что хочет быть киллером.

Александр прописан в неподконтрольном украинской власти городе Ясиноватая, имеет пропуск для пересечения линии разграничения, ездит в «ДНР».

На данном заседании из материалов дела стало известно, что избивали Мирошниченко оба парня. Это зафиксировали видеокамеры из домов рядом и видеорегистратор с машины, которая была припаркована возле места избиения.

Мать подозреваемого в суде вспомнила, что в день нападения сын с другом пришли к ним домой, руки были в крови, а знакомый Александра предлагал вернуться и добить кого-то.

Отметим, что сегодня, 8 декабря, в Бахмуте пройдет прощание с Артемом Мирошниченко, после чего его похоронят в Ямполе.

Напомним, вечером 29 ноября в Бахмуте двое подростков напали на местного волонтера и активиста Артема Мирошниченко. Его избили на улице, неподалеку от его дома. 36-летний Мирошниченко получил тяжелую травму головного мозга и больше недели был в коме.

Первого 16-летнего нападавшего задержали на следующий день после ЧП. Ему объявили о подозрении, а 3 декабря местный суд Бахмута отправил несовершеннолетнего на 2 месяца под домашний арест.

6 декабря Артем Мирошниченко скончался, поэтому правоохранители переквалифицировали обвинение. Теперь нападающим грозит до 10 лет тюрьмы.