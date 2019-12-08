К местным выборам Украина должна контролировать границу на Донбассе, – председатель ОБСЕ

К проведению местных выборов на временно неподконтрольной части Донбасса правительство Украины должно иметь доступ к любому месту на данной территории, включая границу с РФ. Об этом заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на полях 26-го заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе, передает «Укринформ».

«Министр Пристайко дал четко понять, и это вполне логично, что для того, чтобы выборы были свободными и честными, они должны проходить в демократической среде. Очевидно, что люди должны иметь доступ к информации. И украинское правительство должно иметь доступ к любому месту на своей территории», – заявил Лайчак, комментируя вопрос о выборах на неподконтрольном Донбассе и восстановлении Украиной контроля над государственной границей с РФ.

Председатель ОБСЕ отметил, что «украинское правительство об этом четко заявило». «И я считаю это очень логичным. Будем надеяться, что это произойдет», – добавил он.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ подчеркнул, что местные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны проводиться в соответствии с украинским законодательством, и только после установки всех безопасности условий, вывод иностранных войск и восстановления Украиной контроля над пока неконтролируемой участком границы.

Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская власть планирует провести местные выборы на всей территории Донбасса 31 октября 2020 года.