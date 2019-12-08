В населенных пунктах по обе стороны от линии разграничения Донбасса ограничен доступ к медуслугам, – ОБСЕ

На Донбассе в некоторых населенных пунктах по обе стороны от линии разграничения доступ к медицинским услугам ограничен. С начала конфликта эти населенные пункты были отрезаны линией разграничения от городов, где предоставляется специализированное медицинское обслуживание. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «Пункты пропуска вдоль линии соприкосновения: причины перемещения гражданских лиц и трудности, с которыми они сталкиваются при пересечении»*, опубликованном пресс-службой Миссии.

Также СММ отмечала, что жители неподконтрольных правительству районов приезжают в подконтрольные правительству районы для регистрации в правительственной программе, в рамках которой бесплатно предоставляются медикаменты. Например, в неподконтрольном правительству Донецке в августе 2019 года мужчина рассказал наблюдателям, что он возит своего ребенка (у которого рак в стадии ремиссии) для лечения в подконтрольные правительству районы через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.). «Двигавшаяся в обратном направлении в июле 2019 года женщина из подконтрольного правительству Троицкого сообщила наблюдателям, что продолжает пересекать линию соприкосновения, чтобы доехать в Донецк для прохождения лечения от рака, которое начала еще до начала конфликта», – добавили в ОБСЕ.

Кроме того, по информации Миссии, большинство собеседников, проживающих в неподконтрольных правительству районах, отметили, что пересекают линию разграничения, чтобы купить товары, особенно лекарства, в подконтрольных правительству районах, а также объяснили, что в подконтрольных правительству районах лекарства дешевле, а выбор больше. «Я живу в Луганске, однако дважды в год мне нужно ездить в Харьков по состоянию моего здоровья. Если бы можно было, я бы сам пересекал КПВВ "Станица Луганская" через мост, поскольку он находится вблизи моего дома, однако это невозможно. Поскольку мне ампутировали одну ногу, я не могу спускаться и подниматься по пандусам на разрушенной секции моста. Я могу сделать лишь несколько шагов за раз. Поэтому мне приходится ехать через Кременец. Это всегда очень трудно», – отметил 60-летний мужчина в разговоре с наблюдателями на неподконтрольном правительству блокпосту вблизи Кременца до ремонта моста вблизи Станицы Луганской в марте 2019 года.

Как сообщалось ранее, по данным СММ ОБСЕ, гражданские лица пересекают линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях по разным причинам. Пятью КПВВ и соответствующими блокпостами ежедневно пользуются десятки тысяч мирных жителей, чтобы получить пенсии, иметь доступ к услугам в сфере образования, здравоохранения и другим базовым социальным услугам и выплатам, чтобы проведать родных, проверить свое имущество, а также приобрести продовольственные и непродовольственные товары.

* Отчет охватывает период с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года. Все упомянутые в отчете наблюдения основаны на данных мониторинга СММ, полученных путем непосредственного наблюдения, с помощью технических средств, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), или во время общения с гражданскими лицами, пересекавшими линию соприкосновения.