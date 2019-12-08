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Суд в Гааге принял документ по преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево

08.12.19 20:13
Фото Украинского Хельсинского союза по правам человека
Фото Украинского Хельсинского союза по правам человека

Международный уголовный суд принял от Украины информационное сообщение по военным преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

В Офис прокурора МУС в Гааге сообщение передали адвокат УХСПЧ Максим Тимочко и заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Документ содержит факты внесудебных казней военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы «Казачий союз "Область войска Донского"» в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Данная информация рассматриваться Офисом прокурора вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на востоке Украины в период 2014-2019 годов.

«Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену», – отметили в УХСПЧ.

Также в документе представлена информация о привлечении Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.

«Прошло уже 5 лет войны, погибли тысячи людей, виновные не были наказаны. Медлить не имеем права», – отметил Максим Тимочко после передачи информационного сообщения в МУС.

В УХСПЧ напомнили, что в МУС Украина направила уже несколько сообщений о событиях на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами так называемых «ДНР» – Игорем Гиркиним (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другими.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила информационное сообщение в Международный уголовный суд о совершении Россией внесудебных казней 9 украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево (Донецкая обл.).

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