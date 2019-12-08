Суд в Гааге принял документ по преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево

Международный уголовный суд принял от Украины информационное сообщение по военным преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево. Об этом сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека.

В Офис прокурора МУС в Гааге сообщение передали адвокат УХСПЧ Максим Тимочко и заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Документ содержит факты внесудебных казней военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы «Казачий союз "Область войска Донского"» в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Данная информация рассматриваться Офисом прокурора вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на востоке Украины в период 2014-2019 годов.

«Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену», – отметили в УХСПЧ.

Также в документе представлена информация о привлечении Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.

«Прошло уже 5 лет войны, погибли тысячи людей, виновные не были наказаны. Медлить не имеем права», – отметил Максим Тимочко после передачи информационного сообщения в МУС.

В УХСПЧ напомнили, что в МУС Украина направила уже несколько сообщений о событиях на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами так называемых «ДНР» – Игорем Гиркиним (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другими.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила информационное сообщение в Международный уголовный суд о совершении Россией внесудебных казней 9 украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево (Донецкая обл.).