В «ЛНР» с повышением цен и тарифов выросли зарплаты

Жители неподконтрольного украинской власти Луганска жалуются на рост цен на продукты и коммунальные услуги. Подорожание коснулось тех групп товаров, которые не производятся в «ЛНР», передает «Радио Свобода».

«Твердые сыры очень дорогие стали, в среднем – 360–380 руб. за кг (134-142 грн по местному курсу валют, – ред.). Но правду сказать, есть разные: и зеленые, и синие, и черные – заграничные. Сметана – от 70 руб. за кг (26 грн). Кефир – 48-50 руб. (18-19 грн), молоко – 50 за литр (19 грн). Сливочное масло от 180 до 320 руб. – это самое дорогое (67-119 грн). По нашим зарплатам, честно говоря, не все возьмешь», – рассказывает пенсионерка Марина.

Зато, по ее словам, фруктов в городе «валом», стоят недорого и везут их «отовсюду». «Есть мандарины – 60-80 руб./кг (22-30 грн), яблоки – 34-40 руб./кг (13-15 грн), хурма – 37 руб./кг (14 грн)... Привозят из Абхазии, Турции, Беларуси, Израиля», – продолжила женщина.

Мясо продают местное и из Беларуси. «На днях купила 7 [куриных] крылышек, обошлись в 70 руб. (26 грн), за кило – около 130 руб. выходит (49 грн). Рыбы валом – с Азова и Черного моря. Филе куриное – дороговато, 200 руб. за кг (75 грн)», – рассказала жительница Луганска.

«Но в целом, жить можно. Если бы еще платили больше и все было... Кушаем, что привозят. А так – Станица Луганская очень выручает», – делится Марина.

Екатерина подтверждает, что цены в городе растут: «Все время что-то дорожает. Может, завозят более дорогой товар, не знаю. Но ценники тут немаленькие».

В фармацевтической сфере, как и раньше, в фаворе – украинские лекарства. По словам пенсионера Михаила, медицина дорого обходится, но «лучше заплатить за качественные таблетки из Украины, чем за российскую подделку».

Вместе с ценами в городе, по словам собеседников, подняли минимальную пенсию и зарплаты бюджетникам.

«Теперь у нас минималка – 4-4,5 тыс. руб. (1 493 – 1 679 грн). Бюджетникам зарплаты подняли на 30-35%. Но есть кадровый вопрос. Работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства зарплаты подняли, а толку – работать некому. Если раньше дворники получали 2,5 тыс. руб. (933 грн), теперь – 6,5 тысяч (2 425 грн). У слесарей и сварщиков зарплата – 10-12 тыс. руб. (3 731 – 4 478 грн). Для "ЛНР" это хорошая зарплата, жить можно», – рассказывает луганчанка Марина.

Однако, после повышения зарплат и пенсий, последовал рост тарифов на коммунальные услуги. По словам Марины, которая живет в 2-комнатной квартире с автономным отоплением, все коммунальные услуги ей обходятся в 380 руб. (142 грн). «Коммуналка у меня всегда была небольшая, а как пенсии подняли, так и тарифы повысили. Но это логично и правильно», – считает женщина.