Около 5,2 млн человек продолжают страдать из-за войны на Донбассе, – общественники

Около 5,2 миллиона человек продолжают страдать из-за боевых действий на Донбассе, разлуки с близкими людьми и различных административных препятствий. Длительные боевые действия продолжают уносить жизни, ухудшают экономическую ситуацию и препятствуют восстановлению. Об этом говорится в совместном заявлении восьми неправительственных общественных организаций, оказывающих поддержку пострадавшим от конфликта на востоке Украины, к главам государств Франции, Германии, Украины и России, которые встретятся уже 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ) в Украине на своей странице в Facebook.

По информации общественников, почти шесть лет конфликта унесли жизни более 3300 гражданских лиц, и это сильно сказалось на способности людей выживать в условиях ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной, так и на неподконтрольной правительству территории.

Кроме того, чем дольше продолжаются боевые действия, тем более существующая психологическая травма в регионе обостряется, и люди исчерпывают как психологические, так и финансовые механизмы выживания.

Также сообщается, что в 5-километровой зоне от линии разграничения примерно две трети медицинских учреждений сообщили о повреждении с начала конфликта, из которых 48% все еще нуждаются в восстановлении. В то же время 34% служб первичной медико-санитарной помощи, расположенных вблизи линии разграничения, испытывают перебои с электричеством и не имеют резервного генератора, а 22% испытывают перебои с водоснабжением. «С 2016 года система водоснабжения в зоне военного конфликта была повреждена более 350 раз. Когда система водоснабжения испытывает повреждений в результате боевых действий или из-за отсутствия постоянного обслуживания, более 4 млн людей теряют доступ к питьевой воде. В этом регионе почти каждый третий человек ежедневно или еженедельно чувствует перебои с водой», – говорится в заявлении.

Общественники уточняют, что беспокойство вызывает и тот факт, что Украина сегодня является одной из самых заминированных стран в мире. «В течение последних четырех лет в Украине зафиксировано наибольшее количество противотранспортных минных инцидентов, чем где-либо на всей планете. И все же мины продолжают закладывать. Трагично, что инциденты, связанные с минами и взрывоопасными пережитками войны, являются основной причиной трагических случаев, связанных с детьми. Наличие мин и взрывоопасных пережитков войны приводит к гибели и тяжелым травмам, а также снижает возможности гражданского населения получить доступ к средствам к существованию, таких как сельскохозяйственные угодья, и основных услуг», – отмечается в заявлении.

По информации общественников, на неподконтрольной правительству Украины территории (НПУТ), люди живут в растущей изоляции и постоянной борьбе за доступ к услугам. 3,5 млн людей сегодня остро нуждаются в гуманитарной помощи. «Значительная часть населения трудоспособного возраста уехала, одна треть из сотен тысяч людей, которые остаются на НПУТ, является пожилыми людьми. Но, несмотря на острые потребности, поступления гуманитарной помощи на неподконтрольных правительству территорию остается ограниченным», – говорится в заявлении.

«Боевые действия и патовая политическая ситуация на протяжении более чем пяти лет привели к чрезмерным потерям среди гражданского населения. Несмотря на это, необходимо обеспечить безопасность и достоинство людей в соответствии с принципами международного гуманитарного права», – считают общественники.

Как сообщалось ранее, по мнению главы представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) в Украине Лотты Сильвандер, на сегодня в Украине недостаточно программ поддержки уязвимых групп населения, проживающих в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, из-за вооруженного конфликта на Донбассе, который длится уже более 5 лет, почти полмиллиона девочек и мальчиков продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия.