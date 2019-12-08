Погиб на Донбассе: Журнал Cosmopolitan уволил заместителя главреда за пост о похоронах Героя Украины

Украинский журнал Cosmopolitan сообщил об увольнении заместителя главного редактора Евгении Плихиной из-за сообщения в соцсети о похоронах полковника Службы безопасности Украины Дениса Волочаева, которого наградили званием Героя Украины посмертно, передает «Радио Свобода».

Утром 4 декабря у здания СБУ в центре Киева состоялась церемония прощания с бойцом спецподразделения Центра специальных операций СБУ полковником Денисом Волочаевым, который погиб на Донбассе.

Заместитель главного редактора Cosmopolitan Евгения Плихина, комментируя событие, в частности, написала: «В СБУ умерла какой-то, судя по всему, не последний человек. Вытащили всю структуру во двор и потребовали сделать сочувственные выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы, чуть ли не лопаются. Гвоздики, вся атрибутика... Господи, думаю, я даже не по дресс-коду. Как неудобно. И в ушах еще этот веселый немецкий хип-хоп. Ну я и чудовище».

Впоследствии Плихина извинилась за свое сообщение и заявила, что не разобралась в ситуации.

Но 5 декабря журнал Cosmopolitan опубликовал официальное заявление об увольнении Плихиной. «Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мнение», – говорится в заявлении главного редактора издания Александры Буринской.

Как сообщалось ранее, 1 декабря во время выполнения боевого задания на Донбассе погибли полковники ЦСО СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Как уточнили в штабе ООС, полковники подорвались на взрывных устройствах. Они противодействовали диверсионно-разведывательной группе противника, пытавшейся проникнуть в тыл украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил погибшим звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».