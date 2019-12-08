Спустя 5 лет: Переселенцы рассказали, как переехали жить из Донбасса на Закарпатье

Прошло более 5 лет с тех пор, как на Закарпатье начали приезжать переселенцы из Донбасса. Они оставляли там семьи, недвижимость, всю свою жизнь. Сейчас на Закарпатье официально зарегистрировано 3 672 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщила советник по вопросам ВПЛ в Закарпатской области Анжела Бабкина, которая сама является переселенкой из временно неподконтрольного украинской власти Шахтерска (Донецкая обл.).

По ее словам, это маленькая цифра в масштабах страны, но в разрезе западного региона Закарпатье по количеству идет после Львовщины. «Более 1600 из этого количества переселенцев живут в Ужгороде. До сих пор проблематичным остается вопрос жилья, пенсионные вопросы и проблема трудоустройства. Надо не просто иметь работу, а минимум две или одну высокооплачиваемую, чтобы покрыть аренду квартиры или коммунальные услуги. Из нематериального – это обеспечение избирательного права. После решения этих вопросов, ВПЛ могут считать себя полностью интегрированными», – сказала Бабкина.

Она добавила, что много ВПЛ являются именно ресурсом для Закарпатья и создают новый качественный продукт, или работают в сфере, где преуспели. «Эти люди являются для Закарпатья новым шансом, будем считать. Себя лично я считаю закарпатской донецкой, не хочу разрывать корни со своей родиной», – говорит советник по вопросам ВПЛ.

Прошло ровно 5 лет с тех пор, как на Закарпатье переехал из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Виктор Мельник. Сейчас он старший тренер Закарпатской области по велоспорту. «Приехал на грузовом автомобиле, как на верблюде, и начал жить и работать. Приехал к своему спортсмену, который уже выиграл 3 чемпионата Украины и теперь живет в Киеве. Набрал новых детей, работаем. Из города Перечина спортсмен ( 2005 г .р.) уже взял 3 золотые медали. Жизнь идет. Мне здесь нравится, и Донецк нравится», – рассказал он.

Переселенец Константин Блажевич в феврале 2015 года организовал с коллегами из Донбасса, которые переехали на Закарпатье, общественную организацию «Закарпатье-Донбасс», и возглавил ее. «До сих пор пытаемся решить вопросы переселенцев. В 2015-2016 годах основной проблемой было жилье. С тех пор проблемы не исчезли, а видоизменились и умножились», – говорит он.

Переселенка Татьяна Хорошилова поделилась, что здесь почувствовала с самого начала, что она дома. «Еще в 2015 году мы создали свой круг единомышленников. Проблемы не решились, они изменились. Я работаю психологом в областном центре социально-психологической помощи, создала чисто женскую организацию "Клуб женской заботы", руковожу социально значимым проектом», – поделилась она.

По словам журналиста Евгения Соломина, который поменял восток на запад, такое вынужденное переселение имеет положительные и отрицательные стороны. «Положительные: где бы ни оказались мы теперь, везде есть представители Донбасса и Луганска. Мой процесс адаптации проходил в несколько этапов. Быстрее всего привыкли дети. Если раньше сын говорил, что он из Луганска, то теперь говорит, что из Ужгорода. Для себя процесс адаптации в каком-то смысле считаю официально закрытым. Если анализировать 5 лет, понятно, что это непросто. Тем более, когда есть семья. Когда жил в Луганске, имел 4 работы, здесь стало 3. В общем, все находится в наших руках, отступать некуда», – рассказал он.

В 2014 году из неподконтрольного Донецка в Ужгород переехал и Максим Науменко. Его пригласили поработать ди-джеем. «Я рад, что здесь живу. Жаль, что именно это произошло. У меня в Ужгороде уже была публика, которая хотела услышать меня. Они стали моим кругом общения. Я здесь социализировался, сейчас у меня в Ужгороде больше друзей, чем в Донецке», – поделился он.

Максим уточнил, что он нетипичный переселенец, потому что проблем не испытывает. В Донецке жилье снимал, поэтому такой стиль жизни продолжил и в Ужгороде. Не так давно у Максима родился ребенок. Он даже единственный из переселенцев, имеющий право голоса на местных выборах, потому что получил регистрацию еще в 2014 году. «Я переехал еще в начале мая 2014 года. Чувствовалось, что 9 мая – дедлайн. Так оно и произошло. 8 мая я был уже во Львове, а 9-го в Донецке начались необратимые события», – вспоминает он.

Учительница из неподконтрольного Донецка Марина Казинцева уже несколько лет преподает в ромской школе Ужгорода. После приезда эта вакансия была единственной на все образовательные учреждения. «Я приехала без документов, меня под честное слово и взяли на работу. Документы затем довозил мой муж. Потом я стала заместителем директора в этой школе. Было много предложений, но не перешла пока в другую школу, веду еще класс. С детьми я быстро адаптировалась», – сказала она.

Марина Казинцева отметила, что относится к тем переселенцам, которые хотят вернуться назад. «Это не потому, что я не прижилась. Тянет туда обратно, не хватает круга общения, которое там осталось», – объяснила она.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 декабря учтены 1 млн 427 тыс. 211 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Источник: Закарпаття онлайн