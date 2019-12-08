В 2020-м: В Донецке обещают восстановить разрушенный Дворец молодежи «Юность» (Фото)

В 2020 году в неподконтрольном украинской власти Донецке начнут восстанавливать Дворец молодежи «Юность», который сильно пострадал во время боевых действий в августе 2014 года. Всего было 17 попаданий на территорию ДМ, 7 из них были прямыми – в крышу здания. Об этом сообщает местная газета, передают «Донецкие новости».

«Нам сказали, что уже в 2020 году начнется полная реконструкция "Юности", причем без остановки ее работы. Начало реконструкции здания будет самым замечательным подарком коллективу к 45-летию дворца молодежи, которое мы будем праздновать как раз в следующем году», – рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДМ «Юность» Гелена Ефимова.

Отмечается, что «глава ДНР» Денис Пушилин своим «распоряжением» создал организационный комитет, которому поручил координировать и контролировать реализацию проекта реконструкции дворца, а также ежемесячно отчитываться о проделанной работе.

Ранее в «министерстве строительства и ЖКХ ДНР» утвердили техзадание на выполнение ремонтных работ. Сейчас на рассмотрении в «минстрое» находятся предложения проектных институтов по плановой стоимости разработки проектной документации на реконструкцию «Юности». Оргкомитет проведет конкурс и выберет самое оптимальное из них.

Дворец молодежи «Юности»

В какую сумму обойдется восстановление здания и на какие деньги будет проводиться реконструкция – пока не сообщается. Раньше «республиканские» медиа писали, что средства обещали перечислить некоторые депутаты российского парламента и члены семьи певца Иосифа Кобзона, памятник которому стоит рядом с дворцом. Но официальных подтверждений этих заявлений пока не было.

В полуразрушенном здании «Юности» все 5 лет продолжают заниматься творческие коллективы – в некоторых уцелевших помещениях. Сейчас при Дворце молодежи числятся 15 коллективов (театр-студия "4 этаж", студия эстрадной песни, оркестр народных инструментов, ансамбль бальных танцев, вокальный ансамбль "Надежда", кружки декоративно-прикладного искусства и пр.). Но только 4 из них работают в стенах «Юности», остальным приходится репетировать и выступать в помещениях разных школ и училищ.