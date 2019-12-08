Количество КПВВ на Донбассе остается недостаточным, – общественники

Количество контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе остается недостаточным, в частности в Луганской области, где есть только один такой пункт, который предназначен только для пешеходов (транспортным средствам запрещено пересечение). Об этом говорится в совместном заявлении восьми неправительственных общественных организаций, оказывающих поддержку пострадавшим от конфликта на востоке Украины, к главам государств Франции, Германии, Украины и России, которые встретятся уже 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ) в Украине на своей странице в Facebook.

«Люди, которые раньше жили в едином Донбасском регионе, с начала вооруженного конфликта оказались разделенными линией разграничения длиной в 427 км . Семьи были разделены, предприятия разрушены, а доступ к объектам сферы услуг значительно сократился. Однако, более миллиона случаев пересечения линии разграничения, регистрируемые ежемесячно, доказывают, что эта связь остается прочной и необходимой. Люди пересекают линию разграничения, чтобы получить пенсии, проверить состояние своей собственности, получить необходимые документы или медицинские услуги, поддерживать связь с близкими. Однако такие поездки отнимают много времени и средств», – говорится в заявлении.

Общественники отмечают, что недавние изменения на пунктах пересечения несколько улучшили ситуацию, что является важным признаком повышенного внимания к этой проблеме.

При этом в заявлении отмечается, что на КПВВ регулярно образуются очереди, а сотрудники сервисных центров на контролируемой правительством территории пострадавшего от конфликта региона «с трудом справляются в условиях увеличения потока людей, которые обращаются к ним за помощью».

Также общественники уточнили, что только за первую половину 2019 года на пунктах пересечения умерло 34 человека.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.