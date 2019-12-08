Не регистрируют: «Власти ДНР» отказываются помогать незрячим жителям

Сегодня в неподконтрольном украинской власти Донецке проживает более 300 человек, имеющих 1 и 2 группы инвалидности по зрению, а по всей «ДНР» их насчитывается более тысячи. Но в «республике» отказываются регистрировать общественную организацию незрячих людей, которая могла бы помогать таким жителям. Об этом сообщает местная газета, передают «Донецкие новости».

Еще в ноябре 2016 года общим собранием лиц с инвалидностью по зрению были созданы «Донецкая республиканская организация слепых (ДРОС)» и ее городские подразделения. Но «министерство юстиции ДНР» отказалось их зарегистрировать, ссылаясь на то, что еще не принят «закон» об общественных организациях. «Председатель ДРОС Леонид Бондарь обращался с просьбой зарегистрировать организацию во многие инстанции, но везде получал один и тот же ответ – нет соответствующего закона», – говорится в статье.

Отмечается, что признание «ДРОС» представителем лиц с инвалидностью по зрению позволило бы наладить финансирование организации, в том числе, за счет сотрудничества с Всероссийским обществом слепых. На эти средства можно было бы отремонтировать специализированный Дворец культуры «Родина», который в «ДНР» не работает.

Ранее ДК «Родина» входил в состав Донецкого отделения «Українського товариства сліпих» (УТОС). Здесь лица с инвалидностью занимались художественной самодеятельностью, посещали кружки. «Сейчас эта отдушина захлопнулась, и люди стали узниками четырех стен своих квартир, лишившись и работы, и интересных занятий. В разрушающемся дворце – могильная тишина, холод и грязь», – отмечает газета.

«Между тем для возрождения этого учреждения не нужно больших денег. Достаточно выделить средства на оплату труда руководителей художественных кружков и запустить разморозившуюся систему отопления. К тому же имеются новые радиаторы, которые в качестве гуманитарной помощи поставила Россия. Только установить и подключить их некому. На многочисленные просьбы о помощи министерства и высокопоставленные чиновники дают инвалидам один и тот же ответ: "Нет финансирования"», – продолжает автор материала.

У незрячих дончан существуют серьезные бытовые проблемы, на которые «власти» не реагируют. Так, в Калининском районе Донецка есть место компактного проживания лиц с инвалидностью по зрению. Здесь находится их бывшее предприятие, почти все производственные площади которого отданы в аренду бизнесменам, рядом с ним – Дворец культуры «Родина». Неподалеку от него предприятие строило дома, в которых многие такие дончане получили квартиры. Но сейчас жить здесь стало трудно и даже опасно, потому что во дворах этих домов асфальт либо отсутствует, либо сильно разбит. «Тротуары со временем превратились в сплошные ямы и ухабы. Даже зрячим людям ходить по ним сложно. А что же говорить о слепых! На каждом шагу они то на ухабе запинаются, то проваливаются в яму, часто заполненную водой по щиколотку. Известны случаи травм и переломов, полученных при передвижении по таким дорожкам», – сообщается в статье.

С 2017 года «ДРОС» просит отремонтировать дорожное покрытие во дворах. Но «министерство строительства и ЖКХ ДНР», «администрация» города и дорожная служба каждый год переносят ремонт на следующий год, «добавляя ни к чему не обязывающую приписку – при наличии финансирования». А при этом отремонтировать нужно всего 700 кв. м асфальта, для чего требуется примерно 50 тыс. руб. (19 тыс. грн по местному курсу валют). Но работы снова перенесены на 2020 год, с той же припиской.