«В Украине – пусто, в "ДНР" – 45 авто»: Ситуация в пунктах пропуска днем 8 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Данил: «10:30. Курахово – Донецк, в Украине пропускают по 5 машин каждые 15 мин., проехал Украину за час с очередью в 20 машин, машины прибавлялись сзаду, но немного. На ДНР – 25-30 машин. На ДНР тоже быстро пропускают! Сейчас очередь общая 30 машин»;

Полина: «11:15. Каргил. Пешая очередь – полный навес, пропускают медленно. Машин общая очередь – до моста, льгота – на 15 машин меньше. Автобусы – сразу на проверку».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«A.V.»: «11:00. Еленовка ДНР на Донецк – машин 50. Украинский блокпост – как обычно пусто»;

Александр: «11:15. Еленовка в Донецк – машин до сигаретного ларька, движение плохое. Украину за 10 минут проехал, как всегда»;

Наталья: «12:15. Из Донецка в Еленовке – машин 50, движение хорошее»;

Палыч: «Еленовка в Украину: на 10:50 – очередь на 8 столбов, примерно 50 авто. Льготы – примерно 8-10 авто. Потихоньку движемся. Интернет "МТС" на Еленовке не очень, периодически :((( Из Еленовки на "Новотроицком" –15 мин.»;

Палыч: «12:50. "Новотроицкое" в Донецк – 15 мин, в Еленовке – очередь до сигаретного ларька. Потихоньку движемся. Льгота подъезжает справа»;

Юрий: «13:15. "Новотроицкое": пешая очередь – на один автобус, людей нет. Авто – сразу на проверку. Воскресенье, начало месяца, обед – ситуация прогнозируемая»;

Юрий: «14:00. Еленовка – 45 авто на въезд в Донецк».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»)

Вадим: «Пищевик в Донецк – было 2 машины около 11:30».

О ситуации на остальных пунктах пропуска очевидцы не сообщают.