Программа «Ипотека под 3%» для переселенцев и ветеранов АТО будет продолжена, – Коляда

За три дня (3-5 декабря), в течение которых проходил прием на участие в жилищной программе «Ипотека под 3%» поступило почти 10 тыс. заявок от переселенцев и участников АТО/ООС. Программу планируют продолжить в следующем году. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

«Это была наша общая инициатива с Министерством развития громад. Учитывая то, что наши ветераны и внутренне перемещенные лица являются людьми в большей степени молодыми, трудоспособными, и чтобы их мотивировать работать, мы предоставили им возможности купить собственное жилье или взять его в кредит под достаточно мягкие условия. Эта программа по ипотеке абсолютно доступна – под 3% годовых, 6% – первый взнос, 20 лет самого кредита, и там достаточно небольшая сумма выплаты ежемесячно», – пояснила Коляда.

На декабрь в рамках этой новой программы было выделено 200 млн грн. «На заполнение анкеты в онлайн режиме было дано всего трое суток (потому что нам нужно было быстро эти деньги освоить, ведь средства выделены в конце года), и в подразделения "Держмолодьжитла" поступило почти 10 000 заявок. Это говорит о том, что эта программа очень востребована», – констатировала министр.

Обязательным условием участия в программе является трудоустройство претендента. «Ипотека, конечно, предполагает определенную занятость и платежеспособность, и "Держмолодьжитло" должно убедиться в том, что вы сможете платить проценты и тело кредита», – продолжила Коляда.

Она заверила, что программа «Ипотека под 3%» будет продолжена и в дальнейшем. «Кроме государственных бюджетных, мы будем искать финансирование программы за счет международных партнерских средств. Мы сейчас ведем переговоры с одним из немецких банков, и надеемся, что договоримся», – сказала глава МинВВОТ.

Как сообщалось ранее, «Ипотека под 3%» – это новая жилищная программа для ВПЛ и участников АТО/ООС, которая стартовала в декабре этого года. На нее в качестве эксперимента было выделено 200 млн грн – по 100 на переселенцев и на участников АТО/ООС. Первый блок приема заявок завершился 5 декабря, поступило более 9,6 тыс. заявлений, больше всего – в Киеве (более 3 500 заявлений). От участников АТО/ООС – более 3 100 заявлений, от ВПЛ – более 6 500. При этом выделенных 200 млн грн хватит примерно на 300 семей.