Законопроект о статусе заложников и пленных президент внесет в Раду как неотложный, – Коляда

Законопроект о статусе людей, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации в аннексированном Крыму, на Донбассе и в РФ будет внесен на рассмотрение Верховной Рады как неотложный. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

«Есть уже договоренность, что президент внесет его в Верховную Раду как неотложный», – сказала она.

Коляда напомнила, что этим законопроектом определяется статус военнопленного, статус политического заключенного и статус гражданского заложника. «И это важно, потому что нигде на законодательном уровне не определены эти статусы. Это не позволяет нам в полной мере работать на законных основаниях, а мы работаем в ручном режиме по решению комиссии. А комиссия – это все же субъективный фактор», – дополнила министр.

Как сообщалось ранее, в Украине разработан законопроект о статусе людей, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации в аннексированном Крыму, на Донбассе и в РФ. В разработке документа участвовали как эксперты и правозащитники, так и бывшие пленные. Новый законопроект учитывает интересы всех пострадавших сторон – и пленных, и их семей.