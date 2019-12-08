Представитель Красного Креста назвал одну из самых больших проблем на Донбассе

Мины – это одна из самых больших проблем на востоке Украины. Об этом сообщил координатор по вопросам гуманитарной помощи Украине Международного комитета Красного Креста (МККК) Даниэль Буннског, передает «Польское радио».

По его словам, примерно 40% жертв среди мирного населения за предыдущие два года погибли в результате мин и неразорвавшихся бомб. «Вдоль линии разграничения мы работаем также в школах с детьми и школьными общинами, учителями, родителями, чтобы им разъяснять угрозы, а также поддерживаем власть и соответствующие структуры во время разминирования», – сказал он.

Также Буннског рассказал, что проблемы с доступом гражданского населения к основным услугам огромны. «Одним из важнейших вопросов является доступ к воде. Например, с обеих сторон линии разграничения в Донецкой области есть одно предприятие, которое производит и поставляет воду более чем трем миллионам человек. Очень часто системы водоснабжения попадают под обстрелы и это влияет на поставку воды. Мы помогаем как людям в громадах, так и предприятиям, которые производят воду, чтобы они стали более эффективными», – рассказал представитель МККК.

Кроме того, он отметил, что очень важно состояние домов, ведь многие из них вследствие боевых действий были разрушены. По его словам, по некоторым оценкам, с начала вооруженного конфликта на территории Донбасса было разрушено или повреждено около 40 тыс. частных домов. «Мы работаем вдоль линии разграничения, чтобы помочь наиболее уязвимым семьям с ремонтом домов и это тем более важно, ведь в Украине, как известно, очень холодные зимы, где утепление и хорошо оборудованный и отремонтированный дом является важным для жизни», – сказал Даниэль Буннског.

Напомним, по данным ООН, с начала военного конфликта на Донбассе из-за подрыва на минах погибли более 1 тыс. человек. По данным СММ ОБСЕ, мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы продолжают уносить жизни людей на Донбассе. В период с 1 января 2018 года по 31 октября 2019 года 34 мирных жителя погибли и еще 99 получили ранения.