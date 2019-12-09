В Киеве «таблетку» превратили в памятник военным медикам, погибшим за годы войны на Донбассе (Фото)

За годы вооруженного конфликта 65 военных медиков погибли на Донбассе. В честь них в Киеве открыли памятник «таблетке». Об этом сообщили в благотворительном фонде «Повернись живим» («Вернись живым») на странице организации в Facebook.

Мероприятие состоялось 6 декабря. Памятник размещен на территории Главного военного клинического госпиталя. «Таблеткой» военные называют автомобиль для перевозки больных и эвакуации раненых. «Черные номера, пробитое вражескими пулями железо медицинской машины, названия населенных пунктов на востоке, где украинская армия понесла большие потери, и 65 фамилий. Их было 65 – тех, кто спас сотни жизней, но не уберег свою. Мы помним каждого из павших медиков ... И бесконечно благодарны тем, кто спасает украинских воинов, которые ценой собственной жизни спасают Украину!» – говорится в сообщении.