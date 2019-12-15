Достиг пенсионного возраста, но нет необходимого страхового стажа: Назначат ли пенсию в Украине

В Украине гражданам, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют необходимого страхового стажа, назначают временную социальную помощь. Об этом сообщается на странице «Пенсионный курьер» в Facebook.

Так, пунктом 5 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» от 03.10.2017 № 2148 предусмотрено, что в период с 01.01.2018 по 31.12.2020 лицам, которые достигли возраста, определенного ч. 1 ст. 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее – Закон 1058), но не получили страхового стажа, предусмотренного нормами этой статьи, при условии наличия у них не менее 15 лет страхового стажа будет назначаться временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату (далее – временная помощь).

Как уточняется, временная помощь назначается органами социальной защиты населения и выплачивается до достижения лицами возраста, с которого они приобретают право на назначение пенсии. Временная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату, назначается с учетом его имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода. Порядок назначения такой помощи утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 27.12.2017 № 1098.

Назначение временной помощи лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату, проводится структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городах Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительными органами городских, районных в городах (в случае их образования) (кроме городов Киева и Севастополя) советов, органами исполнительной власти АР Крым по вопросам социальной защиты населения, исполнительными органами советов объединенных территориальных громад с учетом ее имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода.

В случае достижения пенсионного возраста, определенного ч.1 ст. 26 Закона 1058, лицо обращается в органы Пенсионного фонда с заявлением о выдаче справки об имеющемся страховом стаже.

Как сообщалось ранее, в Украине, в том числе на Донбассе, будущие пенсионеры смогут получать пенсию только при условии наличия достаточного страхового стажа. В случае, если его недостаточно, государство позволяет «купить страховой стаж». Однако, стоить это будет не дешево.