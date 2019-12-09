Приезжайте к нам: МинВВОТ создаст карту – в каких городах нужны переселенцы

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) планирует создать электронную карту, на которой будут отражены города, готовые принять переселенцев. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщила глава МинВВОТ Оксана Коляда.

Она напомнила, что действует программа субвенций местным бюджетам, благодаря которой местные громады приобретают жилье для переселенцев (70% – средства госбюджета, 30% – местные бюджеты). «Я считаю, что это наш также успешный путь в дальнейшем, так как местные бюджеты заинтересованы в привлечении определенных специалистов из числа таких категорий граждан. Некоторые из городов говорят – дайте нам софинансирование, потому что нам нужны учителя, нам нужны полицейские, врачи, младший медицинский персонал», – сказала министр.

«Мы хотим сделать такого рода электронную карту, где бы каждый город "продавал" себя, где даже городок районного значения говорил бы: "Ветераны и переселенцы, приезжайте к нам, у нас есть вакансии учителей, мы готовы предоставлять жилье"», – отметила Коляда.

Как сообщалось ранее, сейчас в Украине действуют 5 программ, благодаря которым переселенцы могут получить жилье. В частности, это программа МинВВОТ по приобретению жилья местными громадами в финансировании 70% госсредств и 30% местных бюджетов. Квартиры приобретаются в муниципальную собственность и выдаются как временное жилье ВПЛ.