Зеленский на встрече в Париже поднимет три вопроса, – пресс-секретарь президента

На встрече Нормандской четверки 9 декабря в Париже президент Украины Владимир Зеленский поднимет 3 основных вопроса: возврат пленных, прекращение огня и вывод «чужих войск и бандформирований» с Донбасса. Об этом сегодня, 8 декабря, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинский, настоящее, а не "фейковых" прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса», – написала она.

Мендель отметила, что первые два вопроса «непосредственно касаются человеческой жизни, а потому они важные».

«Последнее – условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит Закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала – нашу границу, потом – выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине», – резюмировала пресс-секретарь.