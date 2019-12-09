Пенсии «неподконтрольным»: Когда же, наконец, начнут платить?

Надежды пенсионеров, проживающих на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, на то, что новая власть захочет и сумеет найти механизм для выплаты им пенсий, похоже, в очередной раз не оправдаются. Никаких выплат, скорее всего, не будет…

Закон не предусматривает

Такой вывод следует из недавнего комментария главы Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой к проекту широко разрекламированного ранее законопроекта, который как раз и должен был решить проблему выплаты пенсии украинским пенсионерам, проживающим за линией разграничения.

Речь о проекте закона №2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию», зарегистрированном в Верховной Раде 26 ноября нынешнего года.

«Этот законопроект не проработан для того, чтобы выплачивать деньги "в кэше" (наличными) на неподконтрольной территории, в банках, которые не сотрудничают с украинской банковской системой», – заявила несколько дней назад Третьякова. На практике это означает, что от 110 тыс. до 160 тыс. украинских пенсионеров, последние пять лет не покидавших неподконтрольный Донбасс, свои пенсии как не получали, так и не будут получать и дальше.

Сама ситуация с выплатами пенсий даже имеющим статус ВПЛ за последние месяцы также не сильно изменилась к лучшему. «Пенсии сейчас получают только 624 тыс. пенсионеров-ВПЛ, а судьба более 400 тыс. – неизвестна. Более того, до этого времени правительством не утвержден порядок выплат пенсий этим гражданам Украины, за период, на который они были остановлены из-за того, что пенсионеры не успели прийти на подконтрольную Украине территорию за средствами в течение 60 дней», – заявила пару дней назад Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

Что же касается сумм долгов по пенсиям, то они устрашающие. «Представитель Пенсионного фонда на прошлой неделе в Верховной Раде озвучил сумму долга пенсионерам из неподконтрольного украинским властям Донбасса – это 86 млрд грн. В прошлом году долг составлял 62 млрд грн», – сообщила неделю назад представитель Центра прав человека «Зміна» Алена Лунева.

Поклялись искать пути

Интересно, что одной из базовых «фишек» нового правительства (и, кстати, нового созыва Верховной Рады также) были обещания решить проблему пенсионных выплат украинским пенсионерам, живущим на НКТ.

«Главная проблема – привязка пенсионных выплат к справке ВПЛ. Она заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг. Физически неполноценные люди от этого страдают. Мы должны обеспечить права пенсионеров, которые не могут приехать на подконтрольные территории. Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы будем искать пути и механизмы для решения этой задачи. В том числе и с помощью международных организаций», – заявила в сентябре нынешнего года новый министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Оксана Коляда.

Тогда же омбудсмен Людмила Денисова обратилась к спикеру ВР Дмитрию Разумкову с призывом внеочередного рассмотрения законопроектов по установлению или восстановлению нарушенных прав граждан Украины, зарегистрированных предыдущим созывом Рады. Причем, прежде всего, речь шла о «восстановлении прав на получение пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории».

Впрочем, у омбудсменов такая работа – взывать к властям. И чаще всего – безуспешно. «О восстановлении пенсий жителям неподконтрольного Донбасса я говорю, пишу, обращаюсь в суды и так далее уже на протяжении последних двух лет. На неподконтрольной территории (тем не менее это территория Украины) живут граждане Украины, которые в соответствии с украинским законодательством имеют право на получение социальных выплат. Ни в одном законе, гарантирующем право пенсионных выплат, вы не найдете такого основания для прекращения выплат, как АТО. Сегодня, прекратив эти выплаты, мы обрекаем людей на голодную смерть. Это неправильно с точки зрения законодательства и Конституции Украины и, ко всему прочему, это еще и дискриминация этих людей. Но украинское правительство меня не слышит», – заявила еще в 2017 году тогдашний Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

«Грозился» восстановить выплаты (правда, в довольно обтекаемых формулировках) президент Владимир Зеленский. Министр иностранных дел Вадим Пристайко, напротив, прямо сказал, что выплаты будут восстановлены…

А заместитель председателя Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Верховной Рады Руслан Горбенко так даже заявил, что «Ощадбанк» «готов выезжать броневиками в "Л-ДНР" для выплат украинских пенсий жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса». Ну, если им обеспечат безопасность.

Правда в последнее время риторика несколько изменилась. «Я бы осторожно относился бы к идеям упрощенного отношения к этим вопросам, типа, давайте вслепую будем платить все и всем. Надо понимать, что человек там действительно есть, что он жив, что тебя не обманывают», – заявил несколько дней назад премьер Алексей Гончарук.

Экономика должна быть экономной

Как известно, пенсионерам, которые сейчас живут в «ЛНР» и «ДНР», пенсии перестали платить сразу после того, как с неподконтрольной территории эвакуировались все подразделения Пенсионного фонда Украины, а также филиалы и отделения украинских банков.

Но, еще в августе 2014 года любой украинский пенсионер Донбасса мог выехать на подконтрольную территорию, обратиться в любое отделение Пенсионного фонда, очень быстро восстановить свое пенсионное дело и соответствующие выплаты.

Длилось это очень недолго. Тогдашние украинские власти довольно быстро взяли курс на максимальное усложнение процедуры получения пенсии жителями неподконтрольного Донбасса. Уже осенью 2014 года было введено условие, при котором любому такому украинскому пенсионеру для получения выплат стало необходимо регистрироваться в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Это в свою очередь требовало, чтобы такой пенсионер выехал из «Л-ДНР» и нашел себе постоянное место жительства на территории контролируемой. Что уже было некоторым не под силу.

Дальше – больше. С середины 2015 года правительство начало последовательно вводить ряд норм по проверке пенсионеров-ВПЛ по месту нового проживания и не только. Со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями в отношении выплат.

Зачем все это было нужно? Ведь Украина, согласно собственным законам и международным нормам, должна выплачивать пенсии своим пенсионерам вне зависимости от того, где они живут. И этот факт не был секретом ни для украинского правительства, ни для украинских парламентариев, ни для украинского президента.

«Пенсия – это страховая выплата, и ее должны получать все граждане независимо от того, проживают они на подконтрольной или на оккупированной территории Украины. Такой точки зрения придерживаются представители Международной организации труда, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Мониторинговой миссии ООН по правам человека», – заявила в декабре 2017 года тогдашний председатель Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады (а ныне – Уполномоченный Верховной Рады по правам человека) Людмила Денисова.

«В Украине умело манипулируют законодательством в отношении выплат переселенцам. У нас очень много подмен понятий. Если разбираться в терминах, как это должно быть, то пенсия человека является его собственностью. Она не является социальной выплатой. Есть европейские конвенции, под которыми государство подписалось, что оно не имеет права лишать своих граждан пенсий. Есть решения Европейского суда по правам человека, в том числе неоднократно по поводу Украины, о том, что лишать пенсии человека или как-то ограничивать его, это незаконно. Технически у нас есть законы и есть подзаконные акты. Когда выгодно, у нас апеллируют к законам, к Конституции, когда невыгодно – к подзаконными актами. Но на самом деле ситуация проста и ясна», – сообщил в апреле 2018 года тогдашний советник министра социальной политики по вопросам ВПЛ Александр Ворошков.

Однако предыдущее правительство приняло целую гроздь постановлений, максимально усложняющих процедуру получения пенсий ВПЛ и жителями НКТ. Примечательно, что некоторые из этих постановлений частично или полностью уже отменены украинскими судами как… незаконные. Целью всего этого было стремление максимально сократить затраты бюджета на выплаты пенсий жителям Донбасса.

Как можно было решить вопрос?

Для оправдания своих действий предыдущее правительство использовало несколько интересных тезисов. Ключевой был таким: на неподконтрольных территориях нет Пенсионного фонда и украинских банков. Поэтому выплаты невозможны, пока территория правительством не контролируется. Однако, он был довольно быстро развенчан.

«Гуманитарная помощь – это не только продукты питания и медикаменты. Она включает разные мероприятия, направленные на обеспечение жизнедеятельности людей, в том числе, на поддержку их собственных экономических возможностей. Мы готовы работать над механизмом облегчения процесса выплаты пенсий, людям, которые прикованы к постели и находятся на неподконтрольной территории», – заявил в марте нынешнего года глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Алан Эшлиман.

«Переговоры представителей нашего министерства с представителями МККК были проведены неоднократно. Комитет готов оказать содействие в вопросе получения пенсий жителями временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые не могут выезжать на подконтрольную правительству территорию. Все готово, нужно лишь политическое решение. Однако с центральным органом, который отвечает за этот механизм, – Пенсионным фондом – пока не удается найти взаимопонимания. Более того, практически везде через СМИ нам пытаются вдолбить, что Красный Крест сам отказывается и что это невозможно», – сообщил в то же время тогдашний заместитель главы МинВОТ Георгий Тука. Но вариант с МККК далеко не единственный.

«Правительство умалчивает, что есть разработанный порядок выплат пенсий для Крыма, который также является оккупированной территорией. Человек, постоянно проживающий в оккупированном Крыму, может обратиться в управление Пенсионного фонда в Херсонской области и получить пенсию, причем, без наличия справки ВПЛ. То есть формально этот механизм существует для Крыма, а для Донбасса Пенсионный фонд говорит, что выплаты невозможны», – сообщила в июле прошлого года сотрудник общественной организации «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева.

Также эксперты и правозащитники предлагали в качестве возможных решений появление мобильных отделений «Ощадбанка» прямо на линии разграничения (к примеру, на контрольных пунктах въезда-выезда). Был также вариант подключить Россию к выплатам и верификации пенсионеров в «Л-ДНР». Но все было без толку.

Выгоднее всего –вообще не платить

«Международные организации, которые принимают участие в Минских переговорах, и дипломаты неоднократно говорили о том, что с того момента, как этот пенсионный вопрос был вынесен на Минские переговоры, он законсервирован. Не решать его в пользу граждан стало какой-то принципиальной позицией для украинского правительства», – заявила в апреле нынешнего года по этому поводу координатор по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

В связи со всем этим большинство жителей НКТ (и имеющих статус ВПЛ и не имеющих) связывали свои надежды на перемены к лучшему исключительно с приходом нового правительства, нового состава Верховной Рады и нового президента. И в нынешнем году они все это получили. И что?

В этой связи обращает на себя внимание интересное заявление председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьякова, сделанное не так давно. «Наладить выплату пенсии для жителей неподконтрольных территорий – справедливый и экономически обоснованный шаг. Переселение всех пенсионеров как ВПЛ на подконтрольную территорию стало бы большой нагрузкой для госбюджета. Если бы мы сказали: "Приезжай к нам, в Украину", а человеку 70 лет. Мы бы все равно платили им пенсию, но дополнительно мы бы удерживали их как ВПЛ. И должны были бы каким-то образом обеспечивать их жильем. Поэтому мы должны позаботиться об этих гражданах. Это дешевле бюджету», – сказала она.

Ключевой момент тезиса – надо делать то, что выгодно бюджету. Возможно, ей кто-то подсказал, что ничего не платить жителям неподконтрольного Донбасса шаг с точки зрения госбюджета еще более экономически обоснованный…