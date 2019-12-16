На Херсонщине разоблачили двух антиукраинских интернет-агитаторов

В Херсонской области разоблачили двух интернет-агитаторов, которые через запрещенную российскую социальную сеть распространяли призывы к изменению конституционного строя и территориальной целостности Украины. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

«Жители Херсона и области с начала вооруженной агрессии против Украины осуществляли администрирование антиукраинской группы российской соцсети. Под фейковыми именами злоумышленники размещали материалы с ресурсов страны-агрессора и публикации с сепаратистских сайтов террористических организаций "Л-ДНР"», – говорится в сообщении.

«В частности, в распространенных материалах они оправдывали деятельность пророссийских террористов, агрессивную политику России, в том числе аннексию части территории Украины и поддержку бандформирований на востоке страны. Проведенная экспертная оценка подтвердила, что в обнародованных злоумышленниками сообщениях содержатся призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины», – сообщили в СБУ.

По данным ведомства, во время обысков в помещениях жителей Херсонщины правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Если вина мужчин будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.