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В штабе ООС рассказали об очистке Донбасса от взрывоопасных предметов (Фото)

09.12.19 07:59
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

За 2 месяца инженерами сводной группы разминирования группировки Национальной гвардии Украины в ОТУ «Север» Объединенных сил была обследована территория общей площадью около 14 гектаров. За это время саперы обнаружили более 30 боеприпасов и около 3500 патронов к различным типам стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Инженеры Нацгвардии из состава Объединенных сил продолжают очистку территорий Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов, в том числе – самодельных.

По словам командира группы, старшего лейтенанта Руслана Тищенко, много времени уходит именно на поиск. Опасные находки могут оказаться в самых неожиданных местах.

Силами личного состава сводной группы разминирования все найденные боеприпасы были уничтожены в установленном порядке.

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