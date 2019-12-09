В штабе ООС рассказали об очистке Донбасса от взрывоопасных предметов (Фото)

За 2 месяца инженерами сводной группы разминирования группировки Национальной гвардии Украины в ОТУ «Север» Объединенных сил была обследована территория общей площадью около 14 гектаров. За это время саперы обнаружили более 30 боеприпасов и около 3500 патронов к различным типам стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Инженеры Нацгвардии из состава Объединенных сил продолжают очистку территорий Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов, в том числе – самодельных.

По словам командира группы, старшего лейтенанта Руслана Тищенко, много времени уходит именно на поиск. Опасные находки могут оказаться в самых неожиданных местах.

Силами личного состава сводной группы разминирования все найденные боеприпасы были уничтожены в установленном порядке.