Эксперт рассказала, как оценивают на КПВВ вывезенные из «Л-ДНР» товары

С неподконтрольного украинским властям Донбасса можно провозить товаров стоимостью до 10 тыс. грн и весом 75 кг. Как их оценивают на украинских контрольно-пропускных пункта въезда / выезда (КПВВ) рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Ирина Пецко, комментируя новый порядок пересечения КПВВ.

«Этим занимается Государственная фискальная служба на КПВВ. Как правило, они сопоставляют стоимость таких товаров с интернет-источниками, хотя это не является 100% достоверным источником информации», – сказала она.

«Есть множество судебных решений, когда в судебном порядке суд не признавал оценку, выполненную Государственной фискальной службой как таковую. Эти вопросы были доказаны, как одной стороной, так и другой. Поскольку это административное производство, то именно Государственная фискальная служба обязана доказать, почему они считают, что тот или иной товар стоит именно столько», – прокомментировала Пецко.

В качестве примера она привела одежду известных брендов, которая может быть оригинального производства или дешевой подделкой. «Одни и те же вещи, похожие друг на друга, могут стоить по-разному», – отметила аналитик.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимый объем можно в инфографике здесь.

Правозащитники просили упростить правила пересечения КПВВ на Донбассе, но их в некоторых вопросах еще более ужесточили.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»