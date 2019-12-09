На Луганщине мужчина организовал бордель «на колесах» (Фото)

На Луганщине полицейские разоблачили организатора борделя «на колесах». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х до 7-ми лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

Как рассказали в полиции, правоохранители в Луганской области разоблачили 51-летнего местного жителя, который с целью собственного обогащения втянул в занятия проституцией 2-х женщин – 44 и 25 лет. Он подыскивал клиентов, организовывал охрану, доставлял клиентов и развозил их после «досуга». Услуги женщин оценивались от 500 грн до нескольких тыс. грн, из которых 50% организатор борделя присваивал.

В ходе проведения осмотра места происшествия полицией изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к «бизнесу».

В рамках открытого уголовного производства по ст. 303 УК Украины (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте (Донецкая обл.) владельцы отеля наладили «бизнес» по предоставлению сексуальных услуг постояльцам.