В Украине появилась новая схема телефонного мошенничества: Как не стать жертвой

В Украине мошенники разработали новую схему телефонных обманов. Об этом пишет «Сегодня».

В редакцию обратилась женщина, которая утверждает, что с ее мобильного исчезли все деньги и еще и долг начисляется ежедневно. Журналисты провели собственное расследование и узнали о схемах телефонных махинаций.

Жертва получает рекламное сообщение о фильме, игре или даже скидке на платье. И стоит только нажать на ссылку, и все деньги снимут со счета. Еще и долг выставят. Именно это произошло у Татьяны. На горячей линии женщине сказали, что это оплата якобы за просмотр фильмов. Которые она, конечно, не смотрела. По условиям, это неважно – деньги вперед. Но услугу якобы можно выключить, отправив сообщение на определенный номер. Вот здесь и есть афера.

«Такую SMS я отправила. Было прописано, что она платная, но насколько – не понятно», – рассказала Татьяна.

А если не просто нажать на ссылку, но и скачать какую-то рекламную игру под угрозой уже и деньги с кредитки.

«Телефонная карточка блокируется на время и после этого человек узнает, что у него уже есть кредит. Такие жалобы поступают массово по всей Украине, это новый тренд 2019 года», – отмечает эксперт по защите прав потребителей Максим Несмеянов.

А есть и «магические» телефонные номера. Стоит только позвонить и результат удивит.

«Ты делаешь звонок, а с тебя с той стороны взимается 17 грн в минуту, 50 грн в минуту и более», – говорит эксперт.

Похожие номер аферисты публикуют в интернет-объявлениях и отличаются они, например, лишней цифрой. Надо только быть внимательным.

Если же попали на такую аферу, выход есть. Вместе с Татьяной и экспертом по защите прав потребителей журналисты направили письменную жалобу к мобильному оператору и направились в офис. Разобрались быстро – уже через минуту на телефон пришло сообщение о начислении денег. Если же у вас такая схема не действует – обращайтесь в государственные органы по защите прав потребителей.