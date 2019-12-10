Огромный завод: Житель Донецка показал, где производили «Кольчугу» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Make Donets'», показал, как выглядит завод «Топаз».

В частности, дончанин проехал мимо заводских зданий, показав, как они выглядят сегодня. Житель Донецка вспомнил, что на заводе делали телевизоры, видеомагнитофоны. «Сейчас судьба его неизвестна… Огромный завод. Охраняемая территория», – прокомментировал он.

Напомним, завод «Топаз» (г. Донецк) основан 10 октября 1974 года. До начала вооруженного конфликта на Донбассе предприятие было известно, как производитель радиолокационных станций «Кольчуга» (автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки). На заводе работали 1,5 тыс. трудящихся.

Летом 2014 года завод был захвачен. Часть техники, мощностей предприятия и техдокументации были вывезены в Россию. По словам директора завода «Топаз» Юрия Рябкина, также часть производимой для украинской армии техники удалось доставить на подконтрольную украинской власти территорию – в Запорожье на базу НПК «Искра».