Житель Донецка показал, как город готовится к Новому году (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как город готовится к Новому году.

Дончанин показал, как город выглядит в вечернее время, как он готовится к Новому году. «Стиг Барди» прогулялся по самому центру города.

На площади Ленина уже установлена конструкция главной городской елки, а также подключена часть праздничной иллюминации. Гирлянды украшают «республиканский» Донецкий музыкально-драматический театр, деревья на бульваре Пушкина, а также многие магазины, кафе и иные здания.

По вечерним улицам гуляет большое для нынешнего Донецка количество людей. «Погода прекрасная», – отметил дончанин.

Ранее сообщалось, что в Донецке начали устанавливать главную новогоднюю елку.

Напомним, в Донецке сообщили, где можно будет купить елку.

Ранее сообщалось, что цены на новогодние украшения показали в Горловке, а также в Луганске.