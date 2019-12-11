Людей просто тьма, машину негде поставить: Житель Донецка показал скидки в гипермаркете (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал цены на товары в строительном гипермаркете «Галактика» (работает на захваченных мощностях «Эпицентра»).

Дончанин сообщил, что перед Новым годом в торговом центре – большие скидки. Парковка была заполнена практически полностью, осталось лишь несколько свободных мест. «Людей очень много… Людей просто тьма, машину негде поставить», – отметил житель Донецка.

Скидки в «Галактике» различны на разные товары. К примеру, на подушки – 35-45%, на теплые носки – 50%.

Дончанин показал цены на посуду. Фарфоровые столовые сервизы продают по 2702 руб. (1012 грн по местному курсу на 11.12.2019), стеклянную тарелочку можно приобрести за 91 руб. (34 грн). Детская кружка со снеговиком стоит 95 руб. (36 грн), с елочкой – 126 руб. (47 грн), с мультяшными героями – 109-127 руб. (41-48 грн).

Френч-пресс со скидкой в 25% стоит 333 руб. (125 грн). Дончанин выбрал себе френч-пресс большого размера с пластиковой ручкой за 535 руб. (200 грн).

Постельное белье продают со скидкой в 25%: комплекты есть и за 2,3 тыс. руб. (861 грн), и за 8990 руб. (3367 грн). Но скидка – не на все комплекты. Плед стоит 590 руб. (221 грн), одеяла – 1386-4699 руб. (519-1760 грн).

Зимняя резина R13 – 1749 руб. (655 грн), шипованная – 2049 руб. (767 грн).

Также в магазине есть мужская, женская и детская домашняя обувь, одежда, полотенца, искусственные цветы, техника, игрушки, санки, коляски, стройматериалы, продукты питания.

«Скидки здесь есть, товара очень-очень много», – резюмировал дончанин.

Ранее житель Донецка показал, что купил в гипермаркете «Галактика».