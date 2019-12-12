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Из парка видна 20-этажка: Житель Луганска показал Сквер Памяти (Фото)

12.12.19 09:37
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, как в декабре нынешнего года выглядит Сквер Памяти – парк в центре города.

Луганчанин отметил, что из парка видна «20-этажка-новостройка, где квартиры по 100 тыс. долл. стоили до войны».

Также житель Луганска рассказал о зеленых хвойных насаждениях в парке. «Сосны… Это, конечно, радует. Картинка такая – красивая», – сказал он.

В парке установлен Памятник жертвам сталинских репрессий. Также там находится Памятник жертвам Голодомора 1932-1933 гг.

На территории есть небольшая деревянная церковь.

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