За «шпионаж»: В «ДНР» мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы

В «ДНР» мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы за «шпионаж в пользу Службы безопасности Украины». Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры».

Как утверждают в «ДНР», местный житель с июня 2017 года по октябрь 2017 года, периодически приезжая в «республику», «по заданию иностранной разведки собирал сведения, осуществляя фотофиксацию объектов, представляющих интерес для СБУ». «Собранные материалы обвиняемый передавал сотрудниками СБУ посредством сети Интернет… Кроме того, принимал участие в террористическом сообществе, созданном с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя ДНР. Фигурант уголовного дела также выполнял иные задания СБУ, направленные на содействие совершению преступлений террористической направленности на территории ДНР», – уверяют в «генпрокуратуре».

Также сообщается, что «апелляционная палата верховного суда ДНР» рассмотрела «уголовное дело». «Подсудимый осужден к 14 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», – утверждают в «республике».

Напомним, в неподконтрольном украинским властям Донецке частный перевозчик осужден за «шпионаж».