«Каргилл из Донецка – до моста»: Ситуация в пунктах пропуска утром 9 декабря

Сегодня утром, 9 декабря, все КПВВ на линии разграничения работают по графику зимнего периода. Пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 28,1 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6740 человек и 810 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5715 человек и 1010 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5385 человек и 1150 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2380 человек и 585 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7895 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 235 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/75;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «7:41. Марьинка в Донецк, машин 30»;

Aleksandr: «8:45. "Каргилл" из Донецка – до моста. Льготы тоже немало».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Andrew: «4:43. Подъехал в Еленовку в 5:30 (по местному времени, – ред.), стал 58 в основной очереди»;

Максим: «8:26. Еленовка – до магазина с синей крышей. Количество не считал, туман».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Vladimir: «7:59. Октябрь в Мариуполь – на повороте камыши».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.