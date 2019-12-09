«Каргилл из Донецка – до моста»: Ситуация в пунктах пропуска утром 9 декабря

Сегодня утром, 9 декабря, все КПВВ на линии разграничения работают по графику зимнего периода. Пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 28,1 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 6740 человек и 810 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 5715 человек и 1010 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 5385 человек и 1150 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2380 человек и 585 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 7895 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 235 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 20/50;
- КПВВ «Марьинка» – 0/75;
- КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- «Администратор»: «7:41. Марьинка в Донецк, машин 30»;
- Aleksandr: «8:45. "Каргилл" из Донецка – до моста. Льготы тоже немало».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Andrew: «4:43. Подъехал в Еленовку в 5:30 (по местному времени, – ред.), стал 58 в основной очереди»;
- Максим: «8:26. Еленовка – до магазина с синей крышей. Количество не считал, туман».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Vladimir: «7:59. Октябрь в Мариуполь – на повороте камыши».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.