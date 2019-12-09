Сводка из зоны ООС за 8 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Васильевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Марьинки и Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

у Травневого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Крымского и хутора Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 47 единиц. Обстрелам подверглись поселки шахты им. Изотова, Гольмовский, Зайцево на горловском направлении; поселок Александровка на донецком направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.