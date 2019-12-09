Будут проникать в жилье: Как в Украине накажут должников по оплате ЖКХ

В Украине должников по оплате ЖКХ в скором времени будут наказывать по новым законам. Неплательщиков в большинстве своем просто будут отключать от услуг. Замок на двери в квартиру для сотрудников коммунальных служб больше не будет препятствием – им хотят разрешить «несанкционированный доступ» в жилище должников. Об этом говорится в тексте законопроекта №2458. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Норма о том, что коммунальные службы имеют право проникать в жилище любого украинца без разрешения хозяев, имеется в законодательстве и сейчас – в статье закона «О жилищно-коммунальных услугах». В законопроекте предлагается внести дополнение: «В неотложных случаях, связанных с необходимостью спасения жизни и здоровья людей и/или имущества, а также для ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуг...».

Эксперт в жилищно-коммунальном хозяйстве, глава Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью, кандидат юридических наук Андрей Никончук считает такую норму недопустимой. «Нельзя проникать в жилье без санкции суда, чтобы отключить его от коммунальной услуги», – уверен юрист.

«У нас существует проблема, связанная с невозможностью взыскивать задолженности за коммунальные услуги. У нас неработающая судебная система и в 3 раза более неработающая система исполнения судебных решений. Проблему в этой неработающей сфере решили переложить на коммунальщиков. В данном случае существуют очень большие риски и соблазны для поставщиков коммунальных услуг – решать, что мы должны делать, сколько должны платить и т.д.», – говорит Никончук.

В пакете документов к законопроекту нет никаких объяснений, зачем такая норма вводится и каким может быть эффект.

«Несанкционированный доступ в дома для предотвращения аварий полностью оправдан насущной необходимостью и соответствует положению ст. 30 Конституции Украины, поскольку в случае аварии может пострадать имущество соседей. А вот предоставление такого права для отключения от коммунальных услуг за долги этой статье Конституции, на мой взгляд, не соответствует, поскольку не может быть следствием существования неотложных случаев», – говорит адвокат Дмитрий Лазебный.

«Кроме того, предоставление такого права работникам коммунальной сферы может привести к злоупотреблениям. Ведь повторное подключение будет стоить денег, а судиться, чтобы доказать незаконность отключения, – тоже долго и дорого. Подобная судебная тяжба может занять от 2 месяцев до полугода. Кто сможет так долго находиться без света и тепла, без воды и канализации?», – добавляет он.