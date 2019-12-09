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В Луганской ОГА опровергли, что область стала аграрной

09.12.19 10:58
Сергей Медведчук / Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»
Сергей Медведчук / Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Мнение о том, что Луганская область превратилась в аграрный регион, неверное. Об этом рассказал директор Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма Луганской ОГА Сергей Медведчук.

«На сегодняшний день общий объем реализованной продукции в Луганской области – практически 70% приносит промышленность, а сельское хозяйство занимает свою нишу. Но в сельском хозяйстве мы имеем очень большую сырьевую базу», – сказал он.

«То, что в этом году мы получили по результатам статистики, мы видим, что большой урожай зерновых и технических культур. Это около 2,2 млн тонн. Мы имеем сырье, но на сегодняшний день мы не имеем в области переработки этого сырья. Любая сырьевая база хороша, если конечным продуктом мы потом получаем переработку, мы получаем добавленную стоимость – это та основная составляющая, которая приносит доход в регион. На сегодняшний момент этого нет», – прокомментировал Медведчук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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