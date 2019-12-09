Нормандский формат и встреча Зеленского с Путиным: Что известно

Сегодня, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретится в Нормандском формате с лидерами Германии, Франции и России. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Сегодня Владимир Зеленский в Париже встретится в Нормандском формате с лидерами Германии, Франции и России, чтобы обсудить возможные шаги к установлению мира на Донбассе», – говорится в сообщении.

Как сообщает издание «Обозреватель», переговоры начнутся в 14:55 по местному времени (15:55 в Киеве), и уже в 18:45 лидеры должны рассказать, о чем удалось договориться.

Также опубликован график встречи:

14:55 – прибытие в Елисейский дворец,

15:05 – встреча президента Украины Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном,

15:30 – встреча президента Украины Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель,

16:00 – встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата,

18:45 – встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата с представителями СМИ.

Время обещанных переговоров Зеленского с Путиным тет-а-тет не уточняется.

Как сообщает «Интерфакс Украина», двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдет после переговоров лидеров «нормандской четверки», ее продолжительность будет зависеть от самих глав РФ и Украины. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Встреча будет. Договорились о ней. Все будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита – французы», – сказал он.

«Очевидно, (встреча Путина и Зеленского состоится – ред.) после завершения всех мероприятий», – добавил Ушаков.

Сколько будет длиться встреча – неизвестно. «Я не знаю. Это зависит от лидеров. Ограничений нет особых», – заявил помощник российского президента, отвечая на вопрос о том, сколько будет длиться встреча Путина и Зеленского.