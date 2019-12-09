На Донетчине спасатели вытягивали застрявший автомобиль

В Доброполье (Донецкая обл.) спасатели оказали помощь водителю застрявшей легковой машины. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в воскресенье, 8 декабря, в ГСЧС поступило сообщение о том, что в Доброполье нужна помощь спасателей – на дороге в грязи застрял легковой автомобиль.

«Бойцы 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью буксировочного троса и автоцистерны вытащили машину на расчищенную часть дороги. Далее водитель смог самостоятельно продолжать движение», – отметили в пресс-службе.