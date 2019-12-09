Почему в новых правилах пересечения КПВВ отменили понятие «ручная кладь»

По новым правилам перемещения товаров через контрольно-пропускные пункты въезда / выезда (КПВВ) был исключен способ перевозки ручной кладью. Зачем это было сделано, пояснила правовой аналитик БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Ирина Пецко, комментируя новый порядок пересечения КПВВ.

«В предыдущем законодательстве были способы перевозки товаров в ручной клади или груз. Груз означает, что товар перевозится транспортным средством – автомобилем, автобусом, чем-угодно. Ручная кладь – это то, что человек несет с собой в руках», – напомнила эксперт.

«Согласно законодательству Украины, ручная кладь имеет свои ограничения – сантиметры, объем и вес до 10 кг. Если посмотреть на людей и то, что они везут, особенно в Станице Луганской, которая является пешим КПВВ, то габариты этой ручной клади постоянно нарушались, и на это не обращали никакого внимания», – продолжила Пецко.

По ее словам, когда люди с ручной кладью проходили досмотр со стороны работников Государственной фискальной службы Украины, в этом был коррупционный момент, связанный с быстротой прохождения КПВВ. «Люди устают и хотят все сделать быстро, а там, где есть желание ускорить процесс, есть и искушение помочь это сделать. Для исключения таких дискриминационных моментов способ перевозки товаров был исключен из Постановления №815. Теперь неважно – как человек перемещает эти товары: в руках или на автомобиле, тачкой или на велосипеде – абсолютно неважно», – пояснила правозащитница.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.

Правозащитники просили упростить правила пересечения КПВВ на Донбассе, но их в некоторых вопросах еще более ужесточили.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»