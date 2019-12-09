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Пожар на Донетчине: Погиб мужчина

09.12.19 11:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Светлодарске (Донецкая обл.) в результате пожара погиб мужчина. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в воскресенье, 8 декабря, в 19:24 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Победы в Светлодарске.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире на 4-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины, 1957 года рождения. Спасатели локализовали пожар в 19:33 и ликвидировали в 19:40», – сообщили в ГСЧС.

Также сообщается, что вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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