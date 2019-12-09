Украина и МВФ: Достигнуты договоренности о новой программе сотрудничества

Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. «Глава государства рассказал о реформах, которые внедряются в данное время в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом. Руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством премьер-министра Алексея Гончарука», – отметили в Офисе президента.

Там также сообщили, что по результатам беседы Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

Владимир Зеленский сообщил, что разговор с Кристалиной Георгиевой был очень конструктивным. «Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца», – сказал президент. «Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния», – подчеркнул глава государства.

«Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и поднятия экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, среди прочего – с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере 4-х млрд специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ», – отметила Кристалина Георгиева.