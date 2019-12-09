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Порядок смены места голосования: Что изменится для переселенцев

09.12.19 12:24

Изменение в законодательстве Украины относительно возможности смены места голосования онлайн упростит участие в выборах, в частности для переселенцев с инвалидностью. Об этом рассказала исполнительный директор Общественной организации «Общественный холдинг "Група впливу"» («Группа влияния») Татьяна Дурнева.

«Временное изменение места голосования без смены избирательного адреса – это процедура, которой могут воспользоваться избиратели во время общегосударственных выборов», – напомнила она.

По ее словам, такая возможность для избирателя значительно увеличит уровень участия в общегосударственных выборах, как минимум на 1 млн человек. «Это избиратели, о которых в Реестре стоит отметка "Выбыл", которые, например, снялись с учета и не зарегистрировали свое место проживания в другом месте. Такие избиратели не могли голосовать на выборах президента и парламента, а теперь они также смогут обращаться в Государственный реестр избирателей, и, даже не имея места проживания, но, если они были внесены в Реестр, они могут выбрать себе участок, где получат избирательный бюллетень», – пояснила Дурнева.

«На сайте Государственного реестра избирателей будет соответствующая опция – подать заявку онлайн о временном изменении места голосования с использованием электронной цифровой подписи. Также можно будет, конечно, обращаться в отделения ведения Государственного реестра избирателей, как и сейчас. Сейчас это можно только очно – лично должен человек прийти… Теперь также можно не лично приходить, а по доверенности уполномоченного лица, которое может подать заявление от вашего имени – это очень упростит жизнь людям с инвалидностью», – рассказала эксперт.

Она отметила, что в ходе предыдущих выборов к правозащитникам обращались много переселенцев из числа людей с инвалидностью, которым ранее нужно было лично обращаться в отделения Госреестра избирателей, чтобы иметь возможность проголосовать.

«Изменения постепенно вступают в силу. С 1 апреля опции [для смены места голосования онлайн] должны быть добавлены на сайт Государственного реестра избирателей. Сейчас это не является срочным, поскольку временная смена места голосования отрывается исключительно тогда, когда начинается избирательный процесс парламентских или президентских выборов», – сообщила правозащитница.

Напомним, 2 декабря ЦИК ратифицировала Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по аудиоматериалам «Громадське радіо»

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