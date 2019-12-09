Взрыв на Донетчине: Серьезно травмирован мужчина

В Новгородском (Донецкая обл.) мужчина получил серьезные травмы после того, как у него в руках взорвался неизвестный предмет. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что 33-летний мужчина получил травмы у себя в гараже. Сейчас он находится в лечебном учреждении.

«На днях вечером в Торецкое отделение полиции поступило сообщение от работников местной больницы о том, что к ним доставлен 33-летний мужчина, пострадавший от взрыва неизвестного предмета у него в руках. В результате мужчина получил серьезное взрывное ранение. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку. По предварительной информации мужчина травмировался в собственном гараже», – рассказали в пресс-службе.

По факту происшествия открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «Несчастный случай».