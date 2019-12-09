В Донецке установили бюст Кобзона рядом с бюстом Захарченко (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 9 декабря, открыли мемориал умершему певцу Иосифу Кобзону. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Мемориал открыт сегодня на аллее героев в Киевском районе Донецка рядом с мемориалом первому главе ДНР Александру Захарченко», – уверяют в «ДНР».

«Также присутствовал гость из России, депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко», – добавляют в «республике».

Как утверждают в «ДНР», бронзовый бюст установлен на постаменте из карельского гранита. Общая высота композиции около 2,5 м, на ее изготовление потребовалось около 3-х месяцев.

Напомним, 30 и 31 августа в Донецке вспоминали Захарченко и Кобзона.

Ранее сообщалось, что Дворцу молодежи «Юность», который остается в разушенном состоянии, хотели присвоить имя российского певца Иосифа Кобзона. Также сообщалось, что в Донецке установили мемориальную доску в память о Кобзоне.