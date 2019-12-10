В километре от фронта: На Луганщине предприниматель открыл пекарню (Фото)

В Станице Луганской (Луганская обл.) предприниматель развивает собственное дело. Об этом сообщает «Бізнес-Схід».

Во время боевых действий в 2014 году минимаркет Евгения Молчанова был разрушен «Градом». Он получил грантовую поддержку от ПРООН для восстановления разрушенного магазина, и впоследствии смог расширить свой бизнес.

«Когда мне нужно было сдавать отчет Программе ООН по предоставленной грантовой поддержке, нашу Станицу накрывало артиллерией. Здание тряслась от залпов. Света не было – писал при свечах», – рассказывает Евгений.

В 2016 году предприниматель получил от грантодателей духовую печь и выпекал хлебобулочные изделия из полуфабрикатов известной торговой марки в своем отстроенном минимаркете. Но привозить товар приходилось самому из Купянска, поскольку логистика была достаточно сложной на то время. Это было очень неудобно.

«Именно в этот период мы стали задумываться над тем, чтобы самим наладить выпечку», – говорит предприниматель.

Благодаря еще одному гранту, от Международной организации по миграции, Евгений Молчанов открыл пиццерию и маленькую пекарню. Скомбинировал все оборудование, которое у него было, и стал работать над развитием нового бизнеса. Для того, чтобы запустить этот проект, предпринимателю пришлось самому научиться выпекать различные хлебобулочные изделия.

«Новое направление очень меня заинтересовало. Я набирался опыта везде и у всех. Приглашал технолога и шеф-повара, которые научили меня работать с тестом и помогли составить меню. Я изучаю интересные рецепты хлеба и кондитерских изделий, много общаюсь с коллегами-предпринимателями относительно технологических процессов», – делится Евгений.

Сейчас пекарня Евгения Молчанова каждый день наполняется запахом свежей выпечки и привлекает клиентов. Хотя население Станицы Луганской невелико – всего около 6 тыс. жителей. Постоянными и желанными клиентами предпринимателя стали украинские военные с передовой.

«Военные у нас постоянные клиенты. Для них у нас действует постоянная скидка», – рассказывает владелец пекарни.