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В «ДНР»: В Донецке задержали подозреваемого в убийстве

09.12.19 12:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В Пролетарском районе Донецка сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», – сказано в сообщении.

Отмечается, что за минувшие выходные дни в «ДНР» зарегистрировали 13 сообщений о преступлениях, в том числе 3 грабежа, 1 хулиганство, 6 случаев изъятия оружия и боеприпасов.

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