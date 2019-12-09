По Донбассу и Крыму: Названы экономические потери Украины от агрессии России

Экономические потери Украины от российской агрессии в Крыму и на Донбассе только в 2014-2015 годах составляют от 50 до 150 млрд долл. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долл. (например, Андерс Аслунд дает оценку в 100 млрд долл.). А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет около 85 млрд грн», – написал он.

Министр также привел подробные подсчеты:

на территории АР Крым и г. Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн;

на территории Донецкой области – почти 120 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 33 млрд грн;

на территории Луганской области – почти 70 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.

«По оценкам Фонда государственного имущества около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях», – отметил Милованов.