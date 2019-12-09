RU
Все новости

По Донбассу и Крыму: Названы экономические потери Украины от агрессии России

09.12.19 13:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Экономические потери Украины от российской агрессии в Крыму и на Донбассе только в 2014-2015 годах составляют от 50 до 150 млрд долл. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долл. (например, Андерс Аслунд дает оценку в 100 млрд долл.). А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет около 85 млрд грн», – написал он.

Министр также привел подробные подсчеты:

  • на территории АР Крым и г. Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн;
  • на территории Донецкой области – почти 120 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 33 млрд грн;
  • на территории Луганской области – почти 70 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.

«По оценкам Фонда государственного имущества около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях», – отметил Милованов.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк