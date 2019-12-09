Луганщина: Что изменилось в экономической поддержке аграриев

В Луганской области, кроме государственной программы экономической поддержки, есть еще и донорская международная техническая помощь. Об этом рассказал директор Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма Луганской ОГА Сергей Медведчук.

«Государством выделено в этом году на поддержку сельского хозяйства около 6 млрд грн. В Луганскую область зашло около 70 млн грн, а концу года – еще около 12-15 млн грн должны зайти», – сказал он.

«Второй вопрос – это международная техническая помощь. Мы сейчас уже на новом этапе. До этого в сельское хозяйство заходило достаточное количество международной технической помощи, грантов, но до 2018 года это была поддержка частных домохозяйств. Это была незначительная поддержка – от 500 до 1 тыс. долл. Сейчас переговоры, которые мы с 2018 года вели, все гранты больше направлены уже на предприятия. Поддержка может быть до 10 тыс. долл., а есть и выше», – рассказал Медведчук.

Директор Департамента экономического развития Луганской облгосадминистрации также опроверг мнение о том, что Луганщина превратилась в аграрный регион.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»