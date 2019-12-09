Житель Славянска нашел боеприпас

Предмет, похожий на боеприпас, обнаружил местный житель возле памятника в Славянске (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«8 декабря неподалеку от Креста в честь воинов ВСУ, погибших 26 июня 2014 года, (район Рыбхоз) 33-летний гражданин обнаружил подозрительный предмет. Когда патрульные прибыли на место, информация подтвердилась. Полицейские обеспечили охрану места происшествия и вызвали для проведения специальных работ наряд ГСЧС и следственно-оперативную группу Славянского отдела полиции», – сообщили в пресс-службе.