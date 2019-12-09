Жителей Луганщины продолжают вербовать представители ФСБ

Служба безопасности Украины зафиксировала очередные попытки вербовки украинцев спецслужбами РФ. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

«Двое жителей поселка Меловое (Луганская обл., – прим. ред.) планировали посетить родственников в Ростовской области. После пересечения государственной границы они были задержаны пограничниками ФСБ. Представители российской спецслужбы требовали от украинцев признания в якобы подготовке диверсий на территории РФ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время допросов к задержанным российские спецслужбы применяли психологическое и физическое давление.

«Двое суток украинских граждан держали в камере следственного изолятора без воды и пищи. После этого представители ФСБ стали склонять пленников к конфиденциальному сотрудничеству, обещая отпустить сразу после подписания соответствующего обязательства. В случае отказа они угрожали, в частности, исключить контакты с родственниками, которые живут на территории РФ», – сообщили в СБУ.

По данным ведомства, в России от задержанных мужчин требовали собирать информацию о личном составе правоохранительных органов, дислоцированных на территории Луганщины. По возвращении в Украину граждане сразу сообщили СБУ о своих контактах с иностранной спецслужбой и дали подробные показания об обстоятельствах вербовки.

«В текущем году на Луганщине выявлено около 30 граждан, ставших объектами вербовки со стороны ФСБ при пересечении госграницы или во время пребывания на территории РФ», – проинформировали в СБУ.

«Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако добровольное сообщение о попытках привлечения иностранными спецслужбами граждан Украины к конфиденциальному сотрудничеству освобождает от уголовной ответственности», – напомнили в ведомстве.