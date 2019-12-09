Более 20 ДТП за выходные: В «ДНР» показали последствия (Фото)

В «ДНР» за минувшие выходные зарегистрировали 8 ДТП, в которых пострадали 9 человек, а также 15 аварий без пострадавших, в которых был поврежден автотранспорт. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одно из ДТП произошло в субботу, 7 декабря, в Енакиево.

«20-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего произошло столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем "ГАЗ". Далее в неуправляемом состоянии автомобиль продолжил движение и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, который также двигался в попутном направлении и совершал маневр поворота налево. В результате ДТП 19-летняя девушка-пассажир автомобиля Volkswagen Golf получила телесные повреждения», – сказано в сообщении.

Еще одна авария с пострадавшим произошла в Кировском районе Макеевки. «27-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем "ВАЗ". В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" был травмирован», – заявили в «полиции».

В «МВД ДНР» также рассказали о ДТП в Буденновском районе Донецка: «Водитель автомобиля "ГАЗ" не выбрал безопасную скорость движения и безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся впереди в попутном направлении автомобилем Volvo, который от удара сместился вперед и в неуправляемом состоянии совершил столкновение с остановившимся впереди в попутном направлении автомобилем Citroen C5. В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля Volvo получила травмы».