Законопроектом 2543 сделан первый шаг для решения проблемы на рынке зеленой энергетики, – нардеп

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который снижает финансовую нагрузку на госбюджет, позволит развивать «зеленую» энергетику и защитит инвесторов в экономику Украины. Об этом написала народный депутат Украины, член фракции «Голос» Леся Василенко на своей странице в Facebook, сообщают «Українські новини».

«Первый шаг к решению проблемы на рынке зеленой энергетики сделан! Зарегистрировали сегодня законопроект № 2543, который позволит дальнейшее озеленение энергетической сферы и защиту инвесторов в Украину», – написала Василенко.

Депутат напомнила, что благодаря установленному специальному тарифу для производителей электроэнергии из возобновляемых источников Украина смогла привлечь в развитие отрасли почти 2 млрд евро иностранных инвестиций. Однако, по ее мнению, непродуманная и несистемная политика прежней власти, привела к критической ситуации на энергетическом рынке Украины, которая не позволяет дальше эффективно развивать «зеленую» энергетику.

«Чтобы выйти из кризиса государство сейчас должно уменьшить финансовую нагрузку, которое возникло из-за зеленых тарифов. В то же время должен быть внедрен механизм дальнейшего стимулирования инвестиций в чистые технологии», – отметила Василенко.

Она считает, что предложенный членами Комитета Совета по экономическому развитию законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№2543) позволит государству соблюсти обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузку из-за выплат по «зеленому» тарифу на рынке энергетики.

«Если коротко, этот законопроект:

– позволяет Украине соблюсти обязательства взятые перед международным сообществом и будущими поколениями по декарбонизации экономики;

– защищает Украину от международных арбитражей и претензий международных инвесторов относительно нарушенных условий договоров;

– уменьшает нагрузку из-за выплат на рынке зеленой энергетики, экономя 2,4 млрд грн уже со следующего года», – сообщила Василенко.

Напомним, проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, – депутата Людмилы Буймистер – в нем предусматривается добровольное снижение «зеленого» тарифа.